Donbass: Cremlino, auspichiamo che Ucraina non riprenda combattimenti al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di solito non voglio mai parlare del potenziale militare per risolvere i problemi. Ma il fatto che la tensione fosse forte e che rimanga al di sopra della norma è ovvio", ha detto il portavoce del Cremlino, aggiungendo che le azioni provocatorie delle Forze armate ucraine lungo la linea di contatto "erano infatti molto frequenti, quotidiane e portavano a vittime umane". “Naturalmente, queste azioni provocatorie hanno provocato le risposte delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk", ha detto Peskov. Per quanto riguarda le azioni degli Stati Uniti a sostegno di Kiev, quelle secondo il funzionario russo, giocano nelle mani dei militari ucraini nel Donbass. (Rum)