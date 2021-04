Covid: Asl Roma 5, apre punto vaccinale Ini Villa Dante a Guidonia Montecelio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Amministrazione si è relazionata con la Asl Roma 5 sempre in termini positivi e costruttivi con l'obiettivo di avere un secondo centro vaccinale all'interno della nostra Città che si unisse a quello della sede IHG. Guidonia Montecelio è la terza città del Lazio e la seconda della Città Metropolitana di Roma, raccogliendo un'utenza così vasta era necessario un ulteriore centro per i vaccini anti Covid 19. Accogliamo, quindi, con favore la scelta di Villa Dante che come location e posizione è molto funzionale per questo importante e delicato compito", dichiara il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet. (segue) (Com)