Covid: Asl Roma 5, apre punto vaccinale Ini Villa Dante a Guidonia Montecelio (3)

- "Siamo orgogliosi di poter supportare la campagna di vaccinazione contro il Covid mettendo a disposizione della cittadinanza la struttura di Villa Dante e di poter collaborare a stretto contatto con la ASL Roma 5 e il Comune di Guidonia - afferma il dott. Glauco Messina, coordinatore dei centri vaccinali del Gruppo Ini -. Come Gruppo INI, dopo Grottaferrata e Città Bianca a Veroli, mettiamo in campo anche Villa Dante, ringraziando i nostri operatori sanitari, impegnati fin dal primo giorno a fronteggiare sul campo l'emergenza Covid, per questo ulteriore sforzo. Ringraziamo la ASL Roma 5 e il Comune per la fiducia. Con la cooperazione e l'impegno congiunto riusciremo a superare questa pandemia e a raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano di vaccinazione regionale", conclude il dott. Messina. (Com)