Tunisia: Human Rights Watch, in carcere donne sospettate di legami con Stato islamico

- Le famiglie di donne e bambini recentemente rimpatriate in Tunisia, e ritenute avere legami con sospetti membri dello Stato islamico (Is), affermano che tutte le donne coinvolte sono state arrestate e si trovano in carcere. Lo riferisce l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), in un rapporto pubblicato oggi, giovedì 29 aprile. Alcune di loro hanno subito violenze e contratto il Covid-19, secondo il rapporto, oltre a vedersi rifiutare i loro diritti fondamentali. Secondo la Ong le autorità di Tunisi dovrebbero fare immediatamente sì che tutte le donne rimpatriate siano trattate con umanità, ricevano le cure mediche necessarie e durante la detenzione possano godere di tutto il loro diritto a procedimenti regolari. “Anche se le autorità dovrebbero valutare ciascuna di queste donne individualmente e avviare cause giudiziarie contro quelle che hanno commesso crimini gravi, non è giustificabile che siano private dei loro diritti”, ha detto Hanan Salah, ricercatrice presso la divisione Medio Oriente e Nord Africa di Hrw. “Le autorità carcerarie dovrebbero porre fine a tutte le presunte violenze, assicurare l’accesso delle detenute ad avvocati e assicurarsi che siano adottate misure preventive adeguate, oltre che le cure mediche disponibili per evitare la diffusione del Covid-19. (segue) (Tut)