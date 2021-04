Tunisia: Human Rights Watch, in carcere donne sospettate di legami con Stato islamico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra l’11 e il 18 marzo 2021 le autorità tunisine hanno rimpatriato dieci donne e 14 bambini, detenuti in prigioni della Libia, in qualche caso da più di cinque anni, per via dei loro legami con presunti membri dello Stato islamico (Is, anche noto con l’acronimo arabo Daesh), secondo l’Osservatorio tunisino dei diritti umani. Una di queste donne, madre di due bambini, era una bambina quando si è recata in Libia, secondo suo fratello. Tutti i bambini rimpatriati sono stati affidati a membri della loro famiglia o a organizzazioni governative che erogano servizi sociali. I parenti e i legali di quattro di queste donne hanno affermato che esse erano detenute nella prigione di Manouba. Nessuna ha avuto alcun accesso a un avvocato, durante l’interrogatorio, e secondo una di queste persone la sua famiglia non aveva i mezzi per pagare la parcella di un avvocato. Una delle donne ha affermato di essere stata picchiata dagli inquirenti durante il suo interrogatorio e costretta a firmare un verbale. Non sono ancora stati presentati capi d’accusa ufficiali contro queste donne, secondo quanto riferisce Hrw, citando i loro parenti e avvocati. (segue) (Tut)