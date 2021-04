Tunisia: Human Rights Watch, in carcere donne sospettate di legami con Stato islamico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due membri delle famiglie di queste donne hanno affermato che le loro condizioni di detenzione erano “deplorevoli”, e almeno tre di esse hanno raccontato di aver contratto il Covid-19 e che altre donne rimpatriate erano probabilmente infette. Le detenute sono esposte a un maggior rischio di infezioni a causa della loro stretta vicinanza ad altre persone, dell’impossibilità di praticare il distanziamento sociale e della mancanza di strutture sanitarie adeguate. Contenere il Covid-19 e offrire cure mediche appropriate dovrebbe essere una priorità per le autorità, ma la malattia non dovrebbe nemmeno essere usata come scusa per mantenere persone in detenzione a tempo indeterminato senza incriminazione, prosegue Hrw. In quanto Stato aderente al Patto internazionale sui diritti civili e politici e alla Carta africana dei diritti dell’uomo, la Tunisia è tenuta ad assicurarsi che chiunque è privato legalmente della libertà sia trattato con umanità e dignità, ha sottolineato la Ong. Hrw fa inoltre appello alle autorità tunisine affinché concedano alle donne un accesso senza restrizioni ad avvocati, e autorizzino le visite dei membri delle loro famiglie. (segue) (Tut)