Tunisia: Human Rights Watch, in carcere donne sospettate di legami con Stato islamico (4)

- In accordo con le risoluzioni dell’Onu, le autorità dovrebbero inoltre dare la priorità ai servizi specializzati nella riabilitazione e nella reintegrazione delle donne e dei bambini rimpatriati, secondo Hrw. Poiché infatti i bambini hanno vissuto sotto il controllo dell’Is e le donne sono state oggetto di traffico da parte dei membri dell’organizzazione jihadista, devono essere considerati prima di tutto come vittime, e i bambini dovrebbero essere oggetto di indagini giudiziarie e di detenzioni solo in casi eccezionali. Una mancanza persistente di sostegno alla reintegrazione sarebbe in contraddizione con i principi internazionali applicati ai bambini associati a gruppi armati. I bambini dovrebbero restare con i loro genitori in assenza di prove convincenti, fornite da esperti indipendenti, secondo cui una separazione sarebbe di maggior beneficio, prosegue Hrw. (Tut)