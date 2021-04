Recovery: iniziata riunione del governo con Regioni, Upi e Anci su fondo complementare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata la riunione convocata dal ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, con le Regioni, le Province e i Comuni per un ulteriore confronto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in particolare sul fondo complementare da 30 miliardi di euro. Presenti, secondo quanto si apprende, anche il ministro dell'Economia Daniele Franco, il presidente della Conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga, il presidente dell'Anci Antonio Decaro e per l'Upi Luca Menesini, presidente provincia Lucca. (Rin)