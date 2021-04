Irlanda del Nord: dimissioni Foster, inizia processo di nomina nuovo leader Dup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito unionista democratico nordirlandese (Dup) si prepara ad avviare il processo di nomina di una nuova guida, dopo le dimissioni di Arlene Foster da leader del Dup e da prima ministra dell’Irlanda del Nord. A sostenere il cambio di leadership nel partito è stato quasi l’80 per cento dei parlamentari del Dup dello Stormont, l’assemblea legislativa di Belfast, e Westminster, il Parlamento britannico. Le dimissioni di Foster, tra l’altro, potrebbero portare a elezioni anticipate dell’assemblea nordirlandese prima della fine di maggio, ma dovrebbero tenersi di norma nel maggio 2022. L'attenzione si sposta ora sulla ricerca del sostituto della Foster, e secondo la prima ministra uscente “è importante dare spazio, nelle prossime settimane, ai funzionari del partito per prendere accordi per l'elezione di un nuovo leader". “Servire il popolo dell'Irlanda del Nord come prima ministra e rappresentare la mia circoscrizione di Fermanagh e South Tyrone è stato un privilegio", ha detto Foster nell’annunciare le sue dimissioni ieri. (Rel)