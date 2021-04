Russia: "Meduza" lancia raccolta fondi dopo inserimento nella lista agenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il network "Meduza" ha lanciato una campagna di raccolta fondi dopo che il ministero della Giustizia russo ha riconosciuto il portale come "agente straniero". Il comitato editoriale di "Meduza" ha dovuto abbandonare gli uffici a Mosca e Riga, interrompere il lavoro con redattori freelance e tagliare gli stipendi del 30-50 per cento. "Anche così, 'Meduza' non durerà a lungo. Ora possiamo contare solo su di voi. Per la prima volta ci rivolgiamo a voi, nostri lettori, con una richiesta di aiuto", si legge nella dichiarazione.(Rum)