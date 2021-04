Kirghizistan-Tagikistan: disputa sulle risorse idriche provoca scontri al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un duro scontro tra le forze armate del Tagikistan e del Kirghizistan è scoppiato nelle ultime ore nella zona di confine, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 17 secondo il ministero della Salute e dello Sviluppo sociale di Bishkek. Dietro le violenze vi sarebbe una disputa sulla distribuzione delle risorse idriche circostanti e, in particolare, sulla sovranità dell’area in cui è situato l’impianto di Golovnoy. Secondo l’agenzia di stampa kirghisa “Akipress”, le parti starebbero utilizzando armi da fuoco e colpi di mortaio e la situazione nella zona sarebbe ancora estremamente tesa. Stando a un comunicato del Servizio di frontiera della Commissione di sicurezza nazionale del Kirghizistan, il conflitto sarebbe stato “deliberatamente provocato dalla parte tagica” e sarebbe sfociato in un intenso scontro a fuoco tra unità militari dei due Paesi. Il ministero della Difesa di Dushanbe, da parte sua, ha negato di aver inviato rinforzi militari nella regione. “Il Tagikistan ha forze e mezzi a sufficienza nel nord del Paese”, ha riferito una fonte citata dall’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”, sottolineando che il Paese “ha sempre sostenuto e continua a sostenere la necessità di una soluzione pacifica ai problemi al confine”. (segue) (Res)