Droga: Meloni, adesso aspettiamo test anche da parlamentari M5s

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha affermato: "E' arrivato Mario Draghi e ha deciso di affidare la delega al ministro dei Giovani, Fabiana Dadone, che su questo tema si è distinta negli anni unicamente per aver sottoscritto proposte di legalizzazione delle droghe leggere". Parlando durante un punto stampa in occasione dell’iniziativa organizzata da Fd’I in piazza Montecitorio, a Roma, nel corso della quale tutti i parlamentari del partito effettueranno il test antidroga, la parlamentare ha continuato: "Secondo noi, questo è un approccio assolutamente sbagliato. Noi abbiamo contestato questa scelta del presidente Draghi. Il ministro Dadone ha risposto sfidando i parlamentari ad effettuare il test antidroga. I parlamentari di Fratelli d’Italia sono qui. Adesso - ha concluso Meloni - mi aspetto che ci vengano anche tutti i parlamentari del Movimento cinque stelle. Il nostro invito è esteso, naturalmente, a tutti i partiti". (Rin)