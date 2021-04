Centrodestra: Meloni, molto ottimista su futuro, divisioni non sono mai state un problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in merito ai rapporti nel centrodestra ha dichiarato di essere "molto ottimista sul futuro: è già accaduto in passato che il centrodestra si dividesse - ha spiegato -, non mi pare poi che abbiamo avuto grandi problemi a ricostruire perché alla fine stiamo insieme per compatibilità di visione, per scelta, non per interesse, a differenza dei nostri avversari". La parlamentare è intervenuta durante un punto stampa in occasione dell’iniziativa organizzata da Fd'I in piazza Montecitorio, a Roma, nel corso della quale tutti i parlamentari del partito effettueranno il test antidroga. (Rin)