Covid: Galli, quarta ondata a fine maggio? Crisanti non parla a vanvera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crisanti non parla mai a vanvera". Così Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite della trasmissione "L'Aria che Tira" su La7, ha commentato l'allarme lanciato dal microbiologo Andrea Crisanti su una nuova ondata di Covid-19 a fine maggio. "In termini di possibilità questa cosa è e sarebbe stata da considerare con cautela, considerando di conseguenza le riaperture", ha detto Galli, spiegando che "dal punto di vista scientifico-sanitario è evidente che con oltre 30 milioni di differenza a nostro sfavore di dosi di vaccino fatte rispetto alla Gran Bretagna le aperture erano assolutamente premature. Ma questo va serenamente dichiarato. Un po' meno serenamente va accettato il fatto che comunque in questo modo qualche malato e qualche persona che va male in più l'avremo". Rispetto alle polemiche sul coprifuoco, l'infettivologo ha poi commentato: "Ho giurato che di coprifuoco parlerò soltanto se scriverò un romanzo storico. Mi sembra talmente strumentale questo discorso".(Rem)