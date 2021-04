Mar Cinese Meridionale: ministero Difesa Cina, allontanato il cacciatorpediniere Usa Mustin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha fatto sapere di aver espulso dal Mar Cinese Meridionale il cacciatorpedinere statunitense Uss Mustin, il cui capitano Robert Briggs si era fatto ritrarre nei giorni scorsi in foto mentre osservava a breve distanza la portaerei di Pechino Liaoning in posa rilassata. Lo ha reso noto oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, aggiungendo che la Cina ha protestato solennemente con gli Stati Uniti per le attività di "ricognizione ravvicinata" della nave militare. Nelle scorse settimane, la Marina statunitense ha pubblicato una foto che mostrava il capitano dell'incrociatore Uss Mustin, Robert Briggs, mentre osservava, assieme al suo vice Richard Slye, la portaerei cinese Liaoning a distanza di poche centinaia di metri. Un'immagine inusuale, nella quale l'ufficiale statunitense è stato ritratto in una posa estremamente rilassata, con i piedi poggiati sul parapetto. La foto, scattata lo scorso 4 aprile nel Mar Cinese Orientale, sembra inviare un messaggio chiaro verso Pechino. Secondo Andrei Chang, direttore della rivista specializzata "Kanwa Defence Review", l'immagine è stata invece "un avvertimento" alle forze navali di Pechino, attraverso la quale gli Usa indicano di essere perfettamente a conoscenza di tutti i movimenti delle portaerei Liaoning. (segue) (Cip)