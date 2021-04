Mar Cinese Meridionale: ministero Difesa Cina, allontanato il cacciatorpediniere Usa Mustin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da notare è anche il fatto che la foto è stata pubblicata in un momento di grande tensione sia nel Mar Cinese Orientale che nel Mar Cinese Meridionale. Da una parte, vi sono le crescenti preoccupazioni degli Stati Uniti per l'atteggiamento sempre più aggressivo mostrato da Pechino nei confronti di Taiwan; dall'altra, vi è il pericolo di uno scontro tra la Cina e le Filippine nella zona dell'atollo di Whitsun Reef, al largo delle isole Spratly, la cui sovranità è rivendicata sia da Manila sia da Pechino. Lo scorso 7 marzo oltre 200 pescherecci cinesi si sono ancorati in rada al largo dell'atollo, provocando vibranti proteste da parte del governo filippino. Pechino sostiene che le imbarcazioni abbiano solamente cercato nell'area rifugio a causa del maltempo, ma nonostante le richieste di Manila alcune decine di imbarcazioni restano tuttora in zona. Negli ultimi giorni nella disputa è intervenuto anche il Vietnam, che parimenti rivendica la propria sovranità sull'area e che ha protestato per la presenza dei pescherecci a Whitsun Reef inviando anche una propria nave militare in zona. (Cip)