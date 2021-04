Cuneo: Gagliasso-Preioni (Lega), solidarietà al gioielliere di Grinzane Cavour, la difesa è sempre legittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lega Salvini Piemonte prende posizione sulla rapina avvenuta a Grinzane Cavour (provincia di Cuneo). “Rapine ripetute e violente, difficoltà economiche a causa della pandemia, episodi malavitosi nella provincia Granda: sono tanti i motivi che possono aver portato il gioielliere al gesto estremo della legittima difesa - commenta il consigliere cuneese Matteo Gagliasso - . Non si delinque in tre, pianificando un colpo e presentandosi armati per bisogno. I rapinatori non hanno rubato un pacco di pasta al supermercato per fame. Fare il processo a chi è vittima non è nelle corde mie e della Lega: #iostoconroggero semplicemente perché la legalità va tutelata, non svenduta sull’altare del buonismo”. “Come partito che ha fortemente voluto una legge che chiarisse in maniera definitiva il principio di una difesa che deve essere sempre legittima – aggiunge il presidente del gruppo Lega in Piemonte, Alberto Preioni – esprimiamo la nostra vicinanza al gioielliere e alla sua famiglia. E anzi auspichiamo che proprio grazie ai nuovi strumenti normativi introdotti dalla Lega questa vicenda non abbia per lui ulteriori strascichi giudiziari. Parliamo di un uomo che aveva già subito una selvaggia rapina e che di fronte a un nuovo assalto al suo negozio è intervenuto per difendere la sua incolumità e quella dei suoi cari. Dalla sua parte sempre, senza se e senza ma: #iostoconroggero”. (Rpi)