Finanza: Giacomoni (FI), bene conclusione operazione acquisizione Borsa italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'ingresso del gruppo Cdp in Euronext e la contestuale acquisizione di Borsa italiana "si rafforza la capacità del sistema Paese nel supporto alla crescita delle imprese italiane". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti (Cdp). "L'investimento fatto da Cdp nell'infrastruttura finanziaria di Borsa italiana - continua - è il più importante a cui ho assistito nel corso della mia presidenza della Commissione di vigilanza. Borsa italiana rappresenta un'infrastruttura essenziale, il principale hub per la raccolta di capitale delle imprese nazionali. L'operazione è coerente con la mission di Cdp di sostenere le infrastrutture strategiche del Paese con una prospettiva di lungo termine, ed è il primo passo verso il riconoscimento per l'Italia di ruolo sempre più importante nel completamento del mercato unico dei capitali". (segue) (Com)