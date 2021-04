Finanza: Giacomoni (FI), bene conclusione operazione acquisizione Borsa italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giacomoni sottolinea come si tratta di "un investimento di vitale importanza, perché Borsa Spa sarà l'autostrada virtuale in cui le nostre imprese potranno correre e crescere, alimentate dal nostro petrolio, ossia dal risparmio delle famiglie, delle casse di previdenza private e dei fondi pensione. Grazie a Borsa Spa possiamo finalmente mettere in sinergia, attraverso forme adeguate di incentivi fiscali, i due punti di forza del nostro Paese: il made in Italy, ossia la creatività delle nostre piccole, medie e grandi imprese, e la grande capacità di risparmio delle famiglie italiane". L'obiettivo di Borsa "resterà quello della crescita e lo sviluppo del mercato domestico ma anche di acquisire un maggiore peso geopolitico a livello europeo e internazionale. In tal senso sarà fondamentale una governance stabile e qualificata, rafforzando le eccellenze e le competenze che il nostro Paese è in grado di esprimere all'interno del gruppo Borsa italiana", conclude il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. (Com)