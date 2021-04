Irlanda: Covid, allentamento delle restrizioni atteso per il 10 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Irlanda allenterà le misure di contenimento del coronavirus a partire dal 10 maggio. È quanto stabilito dalla sottocommissione parlamentare per il Covid, che ha raccomandato un allentamento delle restrizioni più rapido del previsto in concomitanza dell’accelerazione nella campagna vaccinale. Dopo la prima decade di maggio verrà abolito il divieto di spostamento tra le regioni irlandesi, saranno permessi incontri all’aperto tra gruppi di sei persone, e ripartiranno le attività non essenziali. Saranno nuovamente celebrate le funzioni religiose, ma con posti limitati, e torneranno ad allenarsi le squadre sportive. Il settore dell’ospitalità dovrà attendere, con la riapertura degli hotel in Irlanda fissata per il 2 giugno, e dei pub e ristoranti il 7 giugno, data in cui potrebbero esser nuovamente concesse riunioni di famiglia. A partire dal 10 maggio, tuttavia, le famiglie i cui membri saranno vaccinati potranno già accogliere i propri parenti.(Rel)