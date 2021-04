Decreto Elezioni: ecco cosa prevede il testo approvato in via definitiva dalla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo da parte dell’Aula della Camera con 376 sì e 28 no al decreto recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. Il testo, già approvato dal Senato, diventa pertanto legge. Il provvedimento rinvia all’autunno le elezioni amministrative che si sarebbero dovute svolgere in primavera. Interessate dal provvedimento ci sono città come Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli. Si prevede che le consultazioni si svolgano tra il 15 settembre ed il 15 ottobre di quest’anno. I seggi rimarranno aperti due giorni: domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì, dalle 7 alle 15. Gli interventi si applicano alle elezioni del turno annuale ordinario dei Consigli comunali e circoscrizionali; alle elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; alle elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali sciolti per mafia, anche se già indette; alle elezioni per il rinnovo delle elezioni in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette; alle elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021; alle elezioni degli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario anche se già indette, e a quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo con la proroga della durata del mandato. Viene, poi, ridotto ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali nell’anno 2021.(Rin)