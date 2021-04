Decreto Elezioni: Fornaro (Leu), rinvio scelta obbligata e di buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del rinvio delle elezioni amministrative "è stata una scelta obbligata, una scelta di buonsenso, legata anche a quanto deciso lo scorso anno. Con la pandemia che corre non si poteva fare una scelta differente per non compromettere gli sforzi fatti fino ad ora". Lo ha affermato in Aula a Montecitorio il capogruppo di Liberi e uguali, Federico Fornaro. "Una scelta compiuta non per favorire qualcuno a danno di altri ma una scelta fatta con cura avendo a cuore la democrazia. La finestra per far svolgere le elezioni è ragionata anche in base alla campagna vaccinale. Se le vaccinazioni continuano a questo ritmo per il giorno delle elezioni dovremmo avere un numero di vaccinati maggioritario rispetto ai non vaccinati. E questo - ha osservato Fornaro - permetterà di far svolgere le elezioni in maniera più sicura".(Rin)