Spagna: Andalusia, Paesi Baschi e Murcia chiedono garanzie dopo fine stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti delle regioni spagnole dei Paesi Baschi, Murcia ed Andalusia hanno chiesto con urgenza al governo di adottare una legislazione alternativa che garantisca la protezione giuridica alla Comunità autonome dopo la fine dello Stato di emergenza il 9 maggio prossimo. Il presidente dell'Andalusia, Inigo Urkullu, ha chiesto all'esecutivo una ulteriore proroga di almeno due mesi da applicare su tutto il territorio nazionale o, in ogni caso, di garantire alle regioni gli strumenti giuridici necessari per affrontare la pandemia. Il presidente dell'Andalusia ed esponente del Partito popolare (Pp) andaluso, Juanma Moreno, ha definito "imperdonabile" che meno a di due settimane dal decadere dello stato di emergenza "non sia stata adottata alcuna legislazione alternativa che dia certezze" alle regioni quando si dovranno adottare possibili restrizioni. Sulla stessa linea il presidente di Murcia ed esponente Pp, Fernando Lopez Miras, che ha attaccato l'esecutivo accusandolo di condurre le Comunità autonome in un "vicolo cieco" non promuovendo un piano legale che supporta le decisioni dei diversi territori per combattere il Covid-19. (Spm)