Difesa: Mulè a Pratica di Mare visita reparti Aeronautica militare

- Il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè ha visitato questa mattina i reparti dell'Aeronautica militare presenti nell'aeroporto di Pratica di Mare. Ricevuto dal generale di divisione Aerea Mauro Lunardi, comandante della divisione Aerea di sperimentazione aeronautica e spaziale, al sottosegretario Mulè sono stati presentati il reparto sperimentale di Volo, il reparto Medicina aeronautica e spaziale e il reparto Tecnologie materiali aeronautici e spaziali. "Eccellenze e vanto della nostra Arma azzurra, esprimono capacità e assicurano i più alti livelli di efficienza e operatività", ha detto Mulè esprimendo parole di apprezzamento per il lavoro svolto da tutti gli assetti. La visita è proseguita all'Hub nazionale vaccini e all'Air terminal operation centre impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria legata al Covid. "L'aeroporto militare di Pratica di Mare ha svolto un ruolo fondamentale già nelle fasi iniziali dell'emergenza pandemica. Oggi è ancora più strategico perché rappresenta l'hub nazionale di stoccaggio per la campagna di vaccinazione. In queste aree viene svolto quotidianamente un grande lavoro gestito con professionalità e competenza dal nostro personale militare e civile. La Difesa ha messo in campo le migliori risorse al servizio del Paese", ha detto Mulè. (Com)