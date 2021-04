Speciale difesa: Guerini, impegno italiano in Africa risponde a esigenze di salvaguardia interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impiego delle Forze armate italiane nel continente africano risponde a imprescindibili esigenze di salvaguardia della sicurezza e di protezione degli interessi nazionali. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso delle interrogazioni in corso alla Camera dei deputati. “La nostra presenza e la nostra strategia nella regione si sviluppano su più direttrici i cui vertici sono costituiti dal Corno d’Africa e dal Golfo di Guinea, passando per il Sahel e la Libia” , ha affermato Guerini, ricordando in tal senso la partecipazione italiana alla task force Takuba – nel Sahel – e il contributo alle missioni di addestramento Ue in Mali e Niger, Paese quest’ultimo dove siamo presenti dal 2018 con la missione bilaterale Misin. “In Niger rafforzeremo la nostra presenza con la costruzione, di recente avvio, di un ulteriore hub nazionale funzionale alle attività di Misin e Takuba”, ha poi aggiunto il ministro. Quanto al Golfo di Guinea, ha proseguito Guerini, l’Italia è presente con attività di sorveglianza nell’ambito delle quali sono stati diversi gli episodi che hanno coinvolto la nostra Marina militare, l’ultimo dei quali avvenuto la scorsa settimana al largo della costa della Nigeria. “Tutte queste attività devono necessariamente essere messe a sistema con la nostra fondamentale esigenza di stabilizzazione sia della Libia sia del Corno d’Africa, le cui dinamiche di crisi si riverberano lungo l’intera fascia subsahariana e verso le coste mediterranee dell’Africa. In questa prospettiva, l’approccio nazionale va letto in un’ottica unitaria, ed è essenziale un coinvolgimento della Nato ma anche un salto qualità dell’impegno dell’intera Europa”, ha concluso. (Res)