Speciale difesa: Tripodi (FI), positiva efficace strategia del governo in Sahel

- Il governo ha messo in campo "un'efficace strategia nel Sahel, è un fatto molto positivo che corre su due direttrici: una maggiore stabilità del Mediterraneo e il rafforzamento della tutela degli interessi nazionali nell'area africana, minacciati dai frequenti fenomeni terroristici". Lo dichiara in una nota Maria Tripodi capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa, intervenendo in Aula a Montecitorio durante il question time al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. "Forza Italia - ha continuato Tripodi -, ha sempre sostenuto la necessità di una coesione e un'unità sulle nostre missioni internazionali. Pertanto non posso che apprezzare la posizione del ministro Guerini che, per altro, rispecchia anche l'idea di 'protagonismo' in politica estera che hanno caratterizzato i governi guidati dal presidente Berlusconi". (Rin)