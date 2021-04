Speciale difesa: Draghi, invieremo missione di assistenza sanitaria in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso "profonda vicinanza al popolo indiano per le sofferenze provocate dalla nuova ondata della pandemia". "L’Italia non farà mancare il proprio sostegno in questo momento di difficoltà. Abbiamo offerto, attraverso il Dipartimento della Protezione Civile, disponibilità all’invio di un sistema di produzione di ossigeno, messo a disposizione dalla Regione Piemonte, che potrà essere utilizzato per rifornire un ospedale tradizionale o da campo. Invieremo anche una squadra di personale specializzato per garantirne la corretta messa in opera”, ha affermato Draghi sulla missione di assistenza sanitaria in India. Una volta accettata dal Meccanismo europeo di Protezione civile, la missione potrà partire, coordinata nell’ambito del Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione europea e realizzata grazie alla collaborazione tra Protezione Civile, ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ministero della Difesa-Comando Operativo di vertice Interforze (Coi) e Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. (Rin)