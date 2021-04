Speciale difesa: ministero Turchia, base di Incirlik utilizzata da Usa “è una base turca”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base militare di Incirlik, situata presso la città di Adana, in Turchia, e utilizzata anche dall’Aeronautica degli Stati Uniti, è “una base turca”. Lo affermano fonti del ministero della Difesa nazionale di Ankara, citate dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. “La base di Incirlik è una base dell’Aeronautica militare turca, è una base turca e tutte le sue strutture sono di proprietà della Turchia”, affermano le fonti. La bandiera turca è “issata 24 ore, e non viene mai ammainata”. Le fonti affermano di aver valutato la discussione sulla possibilità di ammainare le bandiere statunitensi nella base, dopo che il presidente Joe Biden ha riconosciuto ufficialmente – lo scorso 24 aprile - il genocidio armeno del 1915. Dopo la decisione di Biden, che ha destato forti reazioni di condanna in Turchia, diversi manifestanti hanno chiesto di porre fine all’utilizzo statunitense della base di Incirlik, chiedendo un ritiro delle forze di Washington. (Tua)