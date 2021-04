Speciale difesa: segretario Usa Blinken mette in guardia Turchia su acquisto S-400 da Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha messo in guardia la Turchia e altri alleati degli Stati Uniti circa l'acquisto di sistemi di difesa dalla Russia, affermando che tali transazioni potrebbero essere soggette a sanzioni da parte di Washington. Lo riferisce il quotidiano "The Hill". Parlando nel corso di un evento virtuale, Blinken ha preso di mira la Turchia nel momento in cui Ankara sta trattando con la Russia per un secondo acquisto di sistemi antiaerei S-400, sottolineando che lo Stato turco potrebbe essere colpito da sanzioni Usa. "È molto importante che in futuro la Turchia e gli altri alleati e partner statunitensi evitino di acquistare armi russe, inclusi gli S-400", ha detto Blinken. (Nys)