Ecuador: Corte costituzionale depenalizza aborto dopo violenza sessuale

- Il plenum della Corte costituzionale dell'Ecuador ha approvato la depenalizzazione dell'aborto per le donne vittime di violenza sessuale. La decisione, adottata con sette voti favorevoli e due contrari, nasce dalla dichiarazione di incostituzionalità di due articoli del codice penale, il 149 e il 150. Il primo disponeva pene da sei mesi a due anni di carcere alla donna e al medico responsabile del trattamento, mentre il secondo indicava le fattispecie della punibilità. Il provvedimento, emanato a seguito delle richieste di incostituzionalità presentate da tre gruppi di difesa dei diritti sessuali e riproduttivi, rimuove dall'articolo 150 la condizione di "incapacità mentale" della donna, sin qui unica esimente per la non punibilità dell'aborto di una gravidanza conseguente a violenza. (segue) (Brb)