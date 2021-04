Ecuador: Corte costituzionale depenalizza aborto dopo violenza sessuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza, storica per il paese andino, dovrà ora essere tradotta in norme dell'ordinamento, o attraverso una richiesta di intervento del parlamento tramite la legge o grazie a un ordine diretto ("sentencia modulatoria") della Corte. La disposizione finale dovrebbe dunque prevedere che l'aborto praticato da un medico, con il consenso della donna - o del coniuge nel caso questa non abbia la possibilità di decidere - "non sarà punibile in due casi": se "è stato effettuato per evitare un pericolo per la vita o la salute della donna in gravidanza e se questo pericolo non può essere evitato con altri mezzi" e "se la gravidanza è conseguenza di una violenza". (Brb)