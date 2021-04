Russia: Comitato investigativo apre un nuovo procedimento penale contro Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato investigativo della Federazione Russa ha aperto un nuovo procedimento penale contro l'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj per creazione di un'organizzazione senza scopo di lucro che viola la personalità ec i diritti dei cittadini. È quanto riferito all'agenzia di stampa "Tass" da una fonte delle Forze dell'ordine russe. Il procedimento è condotto ai sensi delle norme russe sulla tutela dell'identità dei cittadini. "Leonid Volkov e Ivan Zhdanov sono ugualmente sospettati", ha aggiunto la fonte dell'agenzia. Secondo la fonte, le informazioni sul nuovo procedimento penale contro Navalny, Volkov e Zhdanov sarebbero contenute nei materiali dell'istanza già presentata dalla Procura per riconosce la Fondazione per la lotta alla corruzione come organizzazione estremista. Il procedimento è coperto da segreto di Stato. (Rum)