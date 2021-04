Decreto Trasporti: Ruspandini (Fd'I), la nostra è astensione responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia si asterrà sul decreto legge Trasporti, all'esame dell'Aula di palazzo Madama. Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Massimo Ruspandini, responsabile nazionale del dipartimento Trasporti di Fd'I. "La nostra - continua il parlamentare in una nota - è un'astensione responsabile perché avremmo voluto che il nostro apporto alle norme fosse stato maggiore ma non ci è stato consentito. Abbiamo fatto proposte emendative su tutti gli articoli del decreto. Mi riferisco ai collegamenti marittimi che per noi devono essere garantiti per la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti". Ruspandini aggiunge: "Saremo vigili sui bandi di gara dei servizi di continuità territoriale perché le clausole spesso sono soggette ad essere impugnate. Anche sui servizi di igiene ambientale, vista la difficoltà ad assumere, abbiamo chiesto la possibilità ai possessori di patente B di poter guidare i veicoli visto il crollo del 48 per cento dei candidati per il conseguimento della patente C". (segue) (Com)