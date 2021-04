Decreto Trasporti: Ruspandini (Fd'I), la nostra è astensione responsabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore prosegue: "Per noi è prioritaria la salvaguardia dei posti di lavoro. E su Venezia abbiamo già detto che la soluzione è l'attracco delle navi da crociera al porto di Marghera per conservare la vocazione turistica della città senza dover pensare ad altre soluzioni estemporanee. Abbiamo fatto e faremo la nostra parte anche per il comparto Trasporti - conclude Ruspandini - e lo faremo secondo la nostra linea di opposizione patriottica e responsabile". (Com)