Covid: Fondazione Gimbe, in calo nuovi casi e decessi

- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 21-27 aprile 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (90.449 vs 98.030) e decessi (2.279 vs 2.545). In calo anche i casi attualmente positivi (448.149 vs 482.715), le persone in isolamento domiciliare (425.089 vs 456.309), i ricoveri con sintomi (20.312 vs 23.255) e le terapie intensive (2.748 vs 3.151). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 2.279 (-10,5 per cento); terapia intensiva: -403 (-12,8 per cento); ricoverati con sintomi: -2.943 (-12,7 per cento); isolamento domiciliare: -31.220 (-6,8 per cento); nuovi casi: 90.449 (-7,7 per cento); casi attualmente positivi: -34.566 (-7,2 per cento). “Come atteso – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – continua la lenta e progressiva discesa dei nuovi casi settimanali, frutto delle restrizioni di un’Italia tutta rosso-arancione delle scorse settimane, che proseguirà verosimilmente ancora fino a metà maggio. Oltre 448 mila casi attualmente positivi confermano, tuttavia, che la circolazione virale nel nostro Paese è ancora molto elevata". Il dato nazionale, spiega la Fondazione, risente di situazioni regionali piuttosto eterogenee: la variazione percentuale dei nuovi casi aumenta in 3 Regioni e crescono i casi attualmente positivi in 5 Regioni. (Ren)