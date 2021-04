Ue: Sefcovic, intensifichiamo sforzi per semplificare legislazione e ridurre onere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta intensificando gli sforzi per semplificare la legislazione dell'Unione. Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, presentando la comunicazione adottata dall'esecutivo europeo sul miglioramento del processo legislativo. "La Commissione dispone già di uno dei migliori sistemi di miglioramento della regolamentazione al mondo, ma dobbiamo fare di più. Pertanto, stiamo intensificando gli sforzi per semplificare la legislazione dell'Ue e ridurne l'onere, facendo nel contempo un uso migliore della previsione strategica e sostenendo la sostenibilità e la digitalizzazione. Per avere successo, tuttavia, tutte le parti interessate devono lavorare insieme su una politica dell'Ue di alta qualità che si tradurrà in un'Europa più forte e più resiliente'', ha aggiunto. (Beb)