Cipro: Guterres, a Ginevra non è stato trovato terreno comune per ripresa negoziati

- Non è stato trovato un terreno comune in grado di permettere la ripresa dei negoziati sulla questione cipriota, ma l'Onu non intende rinunciare a questo obiettivo. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, parlando da Ginevra nella conferenza stampa organizzata oggi al termine della conferenza informale nel formato 5+1. Secondo quanto annunciato da Guterres, le parti riunite oggi a Ginevra hanno comunque concordato di tenere un nuovo incontro sempre nel formato 5+1 (le due comunità di Cipro, Grecia, Turchia e Regno Unito + l'Onu) nel prossimo futuro con lo stesso obiettivo, ovvero trovare terreno comune per la ripresa dei negoziati. "Questo non è stato un incontro facile. La verità è che alla fine dei nostri sforzi non abbiamo trovato terreno comune per la ripresa dei negoziati formali", ha affermato Guterres, rinnovando l'impegno a lavorare per la sicurezza ed il benessere di tutti i cittadini ciprioti "che meritano di vivere insieme in pace e prosperità". (segue) (Res)