Cipro: Guterres, a Ginevra non è stato trovato terreno comune per ripresa negoziati (2)

- Le proposte della parte greco cipriota, presentate nel 2017 a Crans Montana, sono ancora sul tavolo, secondo quanto confermato ieri sera dal presidente di Cipro, Nicos Anastasiades, durante i lavori della conferenza informale nel formato 5+1 a Ginevra. Il leader turco cipriota Ersin Tatar ha invece evidenziato l'esigenza di improntare i negoziati tra due Stati sovrani sull'isola, rimarcando l'esigenza di superare la soluzione federale. Questa soluzione è stata prospettata anche dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Cyprus Mail", Tatar ha presentato un documento con la posizione dei turco ciprioti secondo cui il Consiglio di sicurezza Onu dovrebbe adottare quanto prima una risoluzione nella quale venga riconosciuto uno status internazionale uguale tra le due comunità di Cipro. Solo dopo questo passaggio, secondo Tatar, si potranno riprendere i negoziati per una soluzione alla questione cipriota. Anastasiades, nel suo intervento alla conferenza plenaria di ieri a Ginevra, avrebbe evidenziato l'esigenza di creare le condizioni per una "coesistenza pacifica" che, a suo modo di vedere, è possibile solo all'interno di uno Stato federale riunificato. Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha intanto sottolineato tramite Twitter l'importanza dell'iniziativa del segretario generale Onu Antonio Guterres per valutare lo spazio di un rilancio dei negoziati sulla questione cipriota. Raab ha avuto ieri a Ginevra due incontri separati con i ministri degli Esteri delle altre due potenze garanti a Cipro, il turco Cavusoglu ed il greco Nikos Dendias. (Res)