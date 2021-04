Decreto Trasporti: Mallegni (FI), votiamo sì ma subito soluzione per navi crociera a Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Massimo Mallegni, ha dichiarato: "Io che sono stato amministratore locale, so che quando non si vuole risolvere qualcosa subito si istituisce una commissione, si apre un tavolo e si prende tempo. Auspico, quindi, che questa modalità non venga seguita per la laguna di Venezia". Intervenendo in Aula, durante le dichiarazioni di voto sul decreto legge recante misure urgenti nel settore dei trasporti e per la disciplina dei traffico crocieristico nella laguna di Venezia, il parlamentare ha aggiunto: "Il gruppo che viene costituito con questo decreto non si trastulli per settimane, mesi o anni. Noi vigileremo, saremo attenti sul lavoro di questi esperti perché bisogna dare risposte efficaci e rapide a Venezia. Non si può pensare che in Italia ci siano solo dipendenti pubblici e che eventualmente il reddito di cittadinanza sia la soluzione per quelli che perdono il posto. Ci sono, per fortuna anche le aziende che vanno tutelate e incentivate a svolgere il loro prezioso lavoro". (segue) (Com)