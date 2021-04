Covid: Fondazione Gimbe, in calo posti letto occupati ma terapie intensive ancora sopra soglia di saturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il numero di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di area medica e terapia intensiva – afferma Renata Gili, responsabile ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe – continua a scendere, anche se il numero di pazienti ospedalizzati rimane elevato”. In dettaglio, il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva in area medica: la curva ha raggiunto il picco il 6 aprile (n. 29.337), con una discesa del 26,6 per cento in 21 giorni. L’occupazione da parte dei pazienti Covid supera ancora il 40 per cento in 2 regioni. Terapia intensiva: la curva ha raggiunto il picco il 6 aprile (n. 3.743), con una discesa del 30,8 per cento in 21 giorni; i numeri assoluti rimangono elevati (2.748 posti letto occupati), determinando il superamento della soglia di saturazione del 30 per cento ancora in 7 regioni. “Continua la discesa anche per i nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva – spiega Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe – con una media mobile a 7 giorni di 150 ingressi/die, che dal picco del 27 marzo (n. 270) sono diminuiti dell’80 per cento nell’ultimo mese”. (Ren)