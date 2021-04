Ue: Eurostat, consumi famiglie in calo dell'2,9 per cento in quarto trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumi reali pro capite delle famiglie nel quarto trimestre del 2020 sono diminuiti del 2,9 per cento nell'area euro, dopo un aumento del 12,4 per cento nel trimestre precedente. Il reddito reale pro capite delle famiglie è diminuito nel quarto trimestre del 2020 dello 0,8 per cento, dopo un aumento del 4,2 per cento nel terzo trimestre del 2020. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Nell'Unione europea, i consumi reali pro capite delle famiglie sono diminuiti del 2,7 per cento nel quarto trimestre del 2020, dopo un aumento dell'11,7 per cento nel trimestre precedente. Allo stesso tempo, il reddito reale pro capite delle famiglie è diminuito dello 0,3 per cento nel quarto trimestre del 2020, dopo un aumento del 3,5 per cento nel terzo trimestre 2020. Nel quarto trimestre del 2020 il reddito lordo disponibile delle famiglie è diminuito dello 0,9 per cento nell'area euro e dello 0,2 per cento nell'Ue. In entrambi i casi, il maggior contributo negativo è stato dato dalle imposte correnti e dai contributi sociali netti. A differenza del terzo trimestre, il risultato operativo lordo e il reddito misto lordo e i redditi immobiliari netti e altri trasferimenti correnti netti hanno contribuito negativamente. I contributi dei redditi da lavoro dipendente e delle prestazioni sociali sono stati positivi. (segue) (Beb)