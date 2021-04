Ue: Eurostat, consumi famiglie in calo dell'2,9 per cento in quarto trimestre 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2020, il tasso di risparmio è aumentato di 2,3 punti percentuali nell'area euro, rispetto al trimestre precedente. Nell'Ue è aumentato di 2,7 punti percentuali. Il tasso di risparmio delle famiglie è aumentato in tutti gli Stati membri, tranne due, per i quali sono disponibili dati per il quarto trimestre del 2020. I maggiori aumenti sono stati osservati in Belgio (+6,5 punti percentuali) e in Repubblica Ceca (+5,2 punti percentuali). Le due diminuzioni sono state osservate in Danimarca (-3,9 punti percentuali) e in Spagna (-2 punti percentuali). In quasi tutti i casi, l'aumento del tasso di risparmio è stato spiegato dalla diminuzione della spesa di consumo individuale. Questa diminuzione della spesa per consumi individuali delle famiglie è stata la più pronunciata in Belgio (-6,5 per cento) e in Austria (-5,2 per cento). (segue) (Beb)