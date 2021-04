Vaccino: Fondazione Gimbe, target somministrazioni giornaliere ancora lontano, pesano mancate consegne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 28 aprile risultano consegnate il 29,5 per cento delle dosi previste per il 1 semestre 2021: 22.463.020 dosi, di cui 2,2 milioni di Pfizer/Biontech non ancora inserite nel database. Così il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. “Le consegne dei vaccini stanno aumentando – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – ma l’incremento settimanale non è costante e ancora lontano da quota 3,5 milioni di dosi, indispensabili per raggiungere il target di 500 mila somministrazioni al giorno”. Al 28 aprile (aggiornamento ore 6.10), il 22 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (n. 13.072.472) e il 9,1 per cento ha completato il ciclo vaccinale (n. 5.430.357), con differenze regionali che si vanno progressivamente appiattendo. Le somministrazioni continuano gradualmente a salire, sia guardando al numero delle dosi settimanali (+10,7 per cento negli ultimi 7 giorni), sia alla media mobile a 7 giorni, aumentata da 324.081/die (20 aprile) a 355.582/die (27 aprile). “Nonostante questo incremento – afferma Renata Gili, responsabile ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe – il numero di vaccinazioni giornaliere non raggiunge i target definiti per la settimana 22-29 aprile dal commissario straordinario, documentando difficoltà organizzative in alcune regioni nella somministrazione tempestiva delle dosi disponibili. Si conferma inoltre una netta riduzione delle inoculazioni nei giorni festivi”. (Ren)