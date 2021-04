Regeni: Laforgia (Leu), documentario egiziano "disgustoso tentativo di nascondere la verità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore è stato pubblicato su Youtube un documentario egiziano "che getta fango sulla figura di Giulio ricostruendo i fatti che ne hanno portato alla morte in maniera volutamente distorta. Un disgustoso tentativo di nascondere la verità e di sviare l’attenzione dalle evidenti responsabilità delle istituzioni egiziane, che emergono invece in modo chiaro dalle indagini degli inquirenti italiani". Lo dice il senatore di Leu Francesco Laforgia nel giorno in cui avrà luogo, davanti al gup di Roma, la prima udienza preliminare che vede imputati 5 appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione di Giulio Regeni. "Non dobbiamo consentirlo - aggiunge -. Siamo al fianco della famiglia Regeni che ha portato avanti una strenua battaglia in questi 5 anni di depistaggi e silenzi intollerabili. Vogliamo giustizia per Giulio." (Com)