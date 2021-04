© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte dell'Aula del Senato con 168 voti favorevoli, nessun contrario e 26 astensioni, al decreto in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Il provvedimento passa all'esame della Camera. (Rin)