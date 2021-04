Spagna: de Guindos (Bce), mantenimento produttività e banche solventi chiavi per uscire da crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mantenimento della produttività e della capacità di esportazione insieme ad un settore bancario solvente sono le chiave per permettere alla Spagna di uscire dalla crisi economica provocata dalla pandemia del coronavirus. Lo ha affermato il vicepresidente della Banca centrale (Bce), Luis de Guindos, nel corso del suo intervento all'evento "L'Europa lasciataci dalla Brexit e dalla pandemia. La sfida del 21mo secolo e il posto della Spagna nel futuro", ricordando che sono stati i due assi principali che hanno permesso al Paese iberico di uscire dalla precedente crisi finanziaria. In merito alle banche, de Guindos ha sottolineato che sono solvibili ma "affronteranno sfide molto importanti in futuro", come un livello medio di capitale sotto la media delle banche europee e una bassa redditività. A questo proposito il vicepresidente della Bce ha avvertito del rischio che la bassa redditività finisca per "suscitare dubbi nel mercato" o portare il settore a fare meno accantonamenti del necessario per proteggere quella redditività. "Non dobbiamo riposare sugli allori, dobbiamo agire per ridurre i costi e la capacità in eccesso", ha evidenziato de Guindos.(Spm)