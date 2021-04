© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, pubblica alcune fotografie su Twitter e si dice "al fianco di Svetlana Tikhanovskaja, leader dell’opposizione bielorussa, donna coraggiosa e forte. A lei e a tutti gli attivisti - aggiunge - va il nostro più grande sostegno nella battaglia pacifica per riaffermare democrazia e diritti civili in Bielorussia. Non siete soli". (Rin)