Nigeria: fonti stampa, Boko Haram "a due ore" dalla capitale Abuja

- I combattenti del gruppo jihadista nigeriano Boko Haram stanno avanzando verso la capitale Abuja, che disterebbe ormai due ore. Lo riferiscono fonti citate dal sito web "The Africa Report", che sottolinea come l'avanzata jihadista rappresenti una grande sfida per il presidente nigeriano Muhammadu Buhari, già sotto pressione per l'attiva presenza del gruppo nel Paese e della sua fazione secessionista affiliata allo Stato islamico (Iswap). L'avanzata jihadista verso Abuja è confermata anche dai media vicini ai Popoli indigeni del Biafra (Ipob), gruppo secessionista attivo nell'omonima regione sud-orientale del Paese. In un post pubblicato su Twitter, la testata "The Biafra Restoration Voice" (Tbrv) sostiene che Boko Haram "è a poche miglia dalla cattura di Abuja", deplorando che le agenzie di sicurezza nigeriane non stiano "facendo nulla per impedirlo" perché troppo impegnate a combattere i membri di Ipob nell'est della Nigeria. Nessuna conferma ufficiale è finora giunta da parte del governo né dell'esercito di Abuja. Già da alcuni mesi Boko Haram - tradizionalmente attivo negli Stati nord-orientali di Borno, Yobe e Adamawa - ha iniziato ad espandere la sua azione in altre aree del Paese, a cominciare da quelle occidentali. (segue) (Res)