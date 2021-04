Nigeria: fonti stampa, Boko Haram "a due ore" dalla capitale Abuja (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il governatore dello Stato del Niger, Abubakar Bello, ha confermato la presenza di elementi di Boko Haram sul territorio statale, situato al confine con il Benin, e ha dichiarato che i militanti hanno "preso il controllo del territorio" e che questa occupazione potrebbe essere una minaccia per la capitale Abuja. “Confermo che ci sono elementi di Boko Haram qui nello Stato del Niger, qui a Kaure (distretto nel nord del Niger), confermo che hanno issato le loro bandiere qui. Le donne (degli abitanti dei villaggi) sono state prese da loro e attaccate con la forza ai membri di Boko Haram. Ho appena saputo che hanno issato le loro bandiere a Kaure, il che significa che hanno preso il controllo del territorio", ha scritto il governatore su Twitter. "Se non stiamo attenti, anche Abuja non è al sicuro. Lo diciamo da molto tempo. Tutti i nostri sforzi sono stati vani. Ora è il momento di agire. (...) Questa non è una battaglia solo per lo Stato del Niger. Non aspetto più nessuno, agirò", ha aggiunto. Anche la recente ondata di rapimenti registrata nello Stato occidentale di Zamfara denota uno spostamento a ovest del baricentro dell’azione jihadista, anche con l’inglobamento sottotraccia di “banditi” già attivi in zona, le conseguenze della diffusa insicurezza hanno spinto migliaia di persone alla fuga. (Res)