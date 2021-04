Italia-Israele: oggi alle 17 evento su centenario Conferenza di Sanremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d’Israele in Italia celebra i 100 (e uno) anni dalla Conferenza di Sanremo, in cui fu riconosciuto il diritto storico del popolo ebraico a un proprio focolare nazionale in terra d’Israele. Oggi, 29 aprile, l’ambasciata d’Israele in Italia celebrerà il 101esimo anniversario della Conferenza di Sanremo con un evento che sarà trasmesso in diretta su "Rai2" alle 17 e, successivamente, sull'emittente israeliana "i24News". L'evento sarà inoltre trasmesso sui social network dell'ambasciata d’Israele in Italia. Lo rende noto un comunicato stampa dell'ambasciata d'Israele a Roma. L’evento è frutto della collaborazione dell’ambasciata d’Israele con la Coalizione europea per Israele (Eci), il Comune di Sanremo e le reti televisive coinvolte. La trasmissione prevede un saluto dell’ambasciatore d’Israele a Roma, Dror Eydar, e dei messaggi di saluto del presidente israeliano, Reuven Rivlin, del primo ministro, Benjamin Netanyahu, e del ministro degli Esteri, Gabi Ashkenazi. Sono previsti, inoltre, dei messaggi da parte del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, degli ex presidenti Matteo Renzi e Paolo Gentiloni e una lettera di congratulazioni da parte della presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. Prenderanno la parola anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. (segue) (Com)